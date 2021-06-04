МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу растёт, и к доллару, и к евро, после вышедших данных рынка труда США и на росте стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск пятницы снижается на 30 копеек, до 72,95 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 88,76 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 71,74 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ДЕШЕВЛЕ 73 РУБЛЕЙ Стоимость Brent поднялась выше $72

Ранее в пятницу вышли данные о том, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось в мае только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 650 тысяч. Вслед за тем доллар стал слабеть, и рубль смог укрепиться к американской валюте после предыдущего паритета. В результате курс доллара опустился ниже 73 рублей, впервые с 7 мая, а евро замедлил темпы снижения по отношению к рублю.

Кроме того, укрепление рубля поддерживается ростом цены на нефть, обновившей ранее максимум с мая 2019 года и поднявшейся выше 72 долларов за баррель сорта Brent.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка сохраняет позитивный взгляд на цены на нефть, учитывая складывающийся дефицит предложения и логистические дисбалансы.

"Так, мы ждем дальнейшего снижения запасов нефти и роста загрузки американских НПЗ (традиционные недельные данные минэнерго США представит в среду), естественных в начале автомобильного сезона в США. Устойчивость спроса позволит ценам на нефть Brent остаться в диапазоне 70-75 долларов за баррель и даже, в отсутствие сильного роста долларовых ставок, попробовать продвинуться к его верхней границе", — считает он.

ПРОГНОЗЫ

Если закрытие недели состоится ниже уровня в 73 рубля за доллар, то можно ждать продолжения тенденции на укрепление, которая способна довести рубль до 72 за американскую денежную единицу, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Путин предупредил о серьезном ударе для доллара

Принятое ранее решение об отказе от долларов в качестве средства для пополнения Фонда национального благосостояния, скорее всего, повлияет на структуру покупок валюты в рамках бюджетного правила, в свою очередь считают аналитики Райффайзенбанка.

Однако это не повлияет на курс рубля к доллару (покупка других валют за рубли предполагает изначально покупку доллара и затем конвертацию в соответствующую валюту, учитывая большую ликвидность пары "доллар-рубль" в сравнении с другими рублевыми парами), а лишь изменит обороты торгов, заключают они.