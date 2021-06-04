Рубль укрепляется на внешних факторах
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу растёт, и к доллару, и к евро, после вышедших данных рынка труда США и на росте стоимости нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.25 мск пятницы снижается на 30 копеек, до 72,95 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 88,76 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 71,74 доллара за баррель.
Ранее в пятницу вышли данные о том, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось в мае только на 559 тысяч, хотя аналитики ожидали роста показателя на 650 тысяч. Вслед за тем доллар стал слабеть, и рубль смог укрепиться к американской валюте после предыдущего паритета. В результате курс доллара опустился ниже 73 рублей, впервые с 7 мая, а евро замедлил темпы снижения по отношению к рублю.
Кроме того, укрепление рубля поддерживается ростом цены на нефть, обновившей ранее максимум с мая 2019 года и поднявшейся выше 72 долларов за баррель сорта Brent.
Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка сохраняет позитивный взгляд на цены на нефть, учитывая складывающийся дефицит предложения и логистические дисбалансы.
"Так, мы ждем дальнейшего снижения запасов нефти и роста загрузки американских НПЗ (традиционные недельные данные минэнерго США представит в среду), естественных в начале автомобильного сезона в США. Устойчивость спроса позволит ценам на нефть Brent остаться в диапазоне 70-75 долларов за баррель и даже, в отсутствие сильного роста долларовых ставок, попробовать продвинуться к его верхней границе", — считает он.
ПРОГНОЗЫ
Если закрытие недели состоится ниже уровня в 73 рубля за доллар, то можно ждать продолжения тенденции на укрепление, которая способна довести рубль до 72 за американскую денежную единицу, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
Принятое ранее решение об отказе от долларов в качестве средства для пополнения Фонда национального благосостояния, скорее всего, повлияет на структуру покупок валюты в рамках бюджетного правила, в свою очередь считают аналитики Райффайзенбанка.
Однако это не повлияет на курс рубля к доллару (покупка других валют за рубли предполагает изначально покупку доллара и затем конвертацию в соответствующую валюту, учитывая большую ликвидность пары "доллар-рубль" в сравнении с другими рублевыми парами), а лишь изменит обороты торгов, заключают они.
https://1prime.ru/Forex/20210604/833856230.html