МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером перешел к снижению по отношению к евро после публикации данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск курс евро рос до 1,2176 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро. До выхода статистики евро дешевел к доллару. Курс доллара к иене опускался до 109,41 с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,44% — до 90,11 пункта.

В пятницу валютные инвесторы оценивают данные по рынку труда США. Так, безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики же увеличилось несколько меньше прогноза — на 559 тысяч.

"Это не рост числа занятых на миллион, что казалось базовой планкой ожиданий на конец весны перед апрельскими данными, но это также не катастрофа", — считают аналитики Jefferies, мнение которых приводит газета Wall Street Journal.

Эксперты также отметили, что нехватка рабочих мест должна несколько уменьшиться в ближайшее время, поскольку расширенная программа пособий по безработице истекут в течение лета.

Днем курс евро снижался на данных о том, что объем розничных продаж в еврозоне в апреле снизился на 3,1% по сравнению с мартом, хотя аналитики ждали сокращения показателя в месячном выражении только на 1,2%.