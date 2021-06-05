Курс рубля на завершающейся рабочей неделе прибавил в весе. Однако с учетом резкого ослабления евро на форексе, этот рост был более выраженным против евро и в меньшей степени — к доллару. При этом основные резервные валюты обновили минимумы против рубля, соответственно с 7 мая — 72,77 рубля за доллар и с 31 марта — 88,53 рубля за евро.Уход геополитических рисков на второй план обусловил возврат на российский внутренний валютный рынок глобальных факторов — в качестве основных курсообразующих причин. В первую очередь — это аппетит к риску, обусловленный колебаниями инфляционных опасений и соответствующими им ожиданиями по поводу действий Центробанков развитых экономик.

Рынок нефти при этом уверенно рос и обновил максимум за 2 года в районе 72 долларов за баррель, что было обусловлено слаженными действиями ОПЕК+. Впрочем, этот позитивный фактор сдержанно отыгрывался участниками внутренних валютных торгов.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 35 копеек до уровня 72,8 рубля, евро —на 60 копеек до 88,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась выше уровня 5,2 тысячи.



РУБЛЬ НАШЕЛ ПОВОДЫ ДЛЯ РОСТА

Российская валюта начала неделю снижением против доллара и евро. При этом российская валюта игнорировала позитивную конъюнктуру мировых валютных и сырьевых рынков.

Сказывалось завершение налогового периода мая в РФ, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность. Близость сильных уровней поддержки по доллару и евро также толкала игроков к покупке основных резервных валют против рубля.

Сохранение осторожного отношения инвесторов к рублевому госдолгу также не давало российской валюте реализовать нефтяной потенциал роста. Впрочем, это поддерживалось неопределенностью в скорости повышения ключевой ставки Центробанком РФ. Наконец, игроки обращали внимание на ослабление курса юаня к доллару, задававшее общий тон понижательной динамике «развивающихся» валют.

Однако в середине недели ситуация немного выправилась: рубль обратил внимание на растущие цены на нефть и укрепился. Важным событием для нефтяных трейдеров стало заседание ОПЕК+. По его результатам альянс сохранил прежние параметры ограничения добычи нефти, то есть несколько увеличит добычу в июле. О дальнейших планах станет известно на следующем заседании — 1 июля.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо тогда же заявил, что прогнозы указывают на рост мирового спроса на нефть, особенно во втором полугодии, а вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что прирост спроса, по новым оценкам, по итогам года составит 6 миллионов баррелей в сутки, указав, что в начале года альянс ожидал этого роста на 5-5,5 миллионов баррелей в день.

Внутренним фактором роста курса рубля стали итоги аукционов Минфина, продемонстрировавших-таки наличие спроса на размещаемые ОФЗ. Так, было продано госбумаг на 53,4 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 134 миллиарда.



ПРОГНОЗЫ

В конце недели рубль отыгрывал глобальные тенденции отношения инвесторов к риску, обусловленные макроэкономическими показателями США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю снизилось больше прогноза — до 385 тысяч. Индекс деловой активности в сфере услуг страны в мае вырос больше прогнозов — до 64%.

Такие хорошие показатели усиливает существующие опасения инвесторов относительно того, что Федрезерв США может начать ужесточать свою политику раньше, чем ожидалось, поскольку необходимость поддержки экономики низкими ставками отходит на второй план. Это может негативно отразиться на аппетите инвесторов к рисковым активам в том числе и к рублевым.

Впрочем, в конце недели у рубля были и свои — психологические, внутренние факторы позитивной динамики. Россия продолжила последовательную линию на дедолларизацию.

Минфин РФ заявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.

Таким образом, рубль может продолжить удерживать позиции ниже 73 против доллара на дорогой нефти и спокойном геополитическом фоне — в преддверии встречи 16 июня лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина.