МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин предупредил о серьезном ударе для доллара

"Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", — сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.

По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", — указал он.

Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.