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Путин: Россия не стремится избавиться от доллара
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Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ... ПРАЙМ, 05.06.2021
пмэф, доллар, валюта, владимир путин, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Россия не стремится избавиться от доллара, однако в ряде случаев вынуждена это делать из-за того, что США используют свою национальную валюту для санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не стремимся избавиться от доллара … это не так", — сказал Путин в ходе общения с главредами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что США используют нацвалюту для различных санкционных мер, и Россия в ряде областей вынуждена переходить на расчеты в нацвалютах с другими странами.
По словам главы государства, нефтяные компании не хотят уходить от расчета в долларах, но если их будут вынуждать, то и они "найдут способ делолларизации в своих расчетах". "И это будет очень серьезным ударом по доллару как мировой резервной валюте", — указал он.
Минфин РФ объявил 3 июня, что в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив долю доллара до нуля с текущих примерно 35%. На конец апреля вложения средств ФНБ в этой валюте составляли 39,84 миллиарда долларов (более свежие цифры пока не раскрывались).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.