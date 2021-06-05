ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения резервов Фонда национального благосостояния после его отказа от американской валюты. Путин: Россия не стремится избавиться от доллара

"В последние несколько лет в такой круг валют вошел китайский юань. Он, конечно, не является столь же стабильным (как доллар), но вполне уже стал серьезной реальной валютой мирового уровня. Другими такого рода активами являются золото, швейцарский франк, английский фунт стерлингов. И, кроме евро, еще целый ряд валют: канадский доллар, австралийский…", — заявил Кудрин в интервью на канале "Россия 1" в субботу.

По словам Кудрина, отказ от американской валюты для хранения резервов государства не отменяет расчеты в долларах.

"Все будут так же работать, будут обменивать во всех обменниках, так же можно будет хранить свои личные сбережения в долларах, но государство свои резервы диверсифицирует в другие активы", — сказал глава Счетной палаты, пояснив, что причиной такого решения ФНБ, скорее всего, являются санкции и опасения, что расчеты государства могут затрудниться в долларах и тогда труднее будет быстро мобилизовать свои активы.