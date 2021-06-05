2021-06-05T13:57:48+03:00
2021-06-05T13:57:48+03:00
2021-06-05T13:57:48+03:00
2021
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Банкир ожидает дальнейшего вытеснения доллара и евро из мировой торговли
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Объем расчетов в национальных валютах в мировой торговле растет, и этот тренд будет продолжаться, так как дает странам независимость от доллара и евро, заявил РИА Новости в... ПРАЙМ, 05.06.2021
национальная валюта, евро, доллар, мировая торговля, валюты, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Объем расчетов в национальных валютах в мировой торговле растет, и этот тренд будет продолжаться, так как дает странам независимость от доллара и евро, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 председатель правления Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, Азер Талыбов.
"Сегодня мировая торговля предъявляет новые требования и к поставщикам товаров, и к странам, которые осуществляют экспорт. Важным элементом мировой торговли становится не только наличие конкурентоспособного товара, а наличие финансовых инструментов, которые в состоянии этот товар сопроводить", — сказал он.
По словам Талыбова, когда мы говорим о мировой торговле, о торговле развивающихся и развитых стран, вопрос возможностей и свободы торговли в рамках национальных валют становится одним из трендов.
Хотя мировая торговля сегодня осуществляется в двух основных валютах: долларе и евро, так или иначе изменения начинаются. "Мы видим определенные сигналы и динамику по изменению этой ситуации — постепенно расчеты в национальных валютах, либо же в валютах отличных от доллара и евро, все больше набирают вес. Это достаточно устойчивая динамика будет сохранятся в дальнейшие периоды", — уверен банкир.
ПМЭФ-2021 проходит в Петербурге 2-5 июня.