С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Объем расчетов в национальных валютах в мировой торговле растет, и этот тренд будет продолжаться, так как дает странам независимость от доллара и евро, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ-2021 председатель правления Росэксимбанка, входящего в группу РЭЦ, Азер Талыбов. Кудрин назвал альтернативу доллару для хранения активов ФНБ

"Сегодня мировая торговля предъявляет новые требования и к поставщикам товаров, и к странам, которые осуществляют экспорт. Важным элементом мировой торговли становится не только наличие конкурентоспособного товара, а наличие финансовых инструментов, которые в состоянии этот товар сопроводить", — сказал он.

По словам Талыбова, когда мы говорим о мировой торговле, о торговле развивающихся и развитых стран, вопрос возможностей и свободы торговли в рамках национальных валют становится одним из трендов.

Хотя мировая торговля сегодня осуществляется в двух основных валютах: долларе и евро, так или иначе изменения начинаются. "Мы видим определенные сигналы и динамику по изменению этой ситуации — постепенно расчеты в национальных валютах, либо же в валютах отличных от доллара и евро, все больше набирают вес. Это достаточно устойчивая динамика будет сохранятся в дальнейшие периоды", — уверен банкир.

ПМЭФ-2021 проходит в Петербурге 2-5 июня.