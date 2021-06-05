МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Экономическая ситуация в начале июня является благоприятной для покупки валюты, в том числе — американского доллара, рассказала в беседе с URA.RU финансовый консультант, гендиректор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

"Сейчас выгодна валюта к покупке. Доллар стоит 73 рубля. Это довольно выгодно. Я бы опиралась на то, чтобы распределять портфель по разным валютам. Сейчас это наиболее актуально", — отметила она.

Никитина подчеркнула, что часть сбережений лучше хранить в недвижимости, акциях и облигациях. По ее мнению, также важно иметь накопления в наличных рублях.

В свою очередь эксперт Института экономической политики имени Гайдара, член совета фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков отметил, что покупка американской валюты выгодна.

"Если мы в долгосрочном периоде посмотрим, то те, кто покупал доллар 10 лет назад, они выиграли, и я уверен, что точно также выиграют те, кто покупает доллар сейчас", — отметил специалист и спрогнозировал, что в будущем доллар также будет расти.

Он добавил, что правительство России сейчас заинтересовано в низком курсе рубля. Это является одной из причин высокого доллара. "Низкий курс рубля нужен для того, чтобы получая доходы от экспорта в долларах, иметь расходы в рублях и не образовывать при этом инфляцию", — подытожил экономист.