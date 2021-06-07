МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника снизился на 34,27 копейки, составив 72,9294 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей

Фондовые биржи Европы в основном снижаются на статданных по Германии

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 73,2721 рубля за доллар.