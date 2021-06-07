МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс евро в понедельник днем снижается после публикации статданных по Германии, инвесторы ожидают заседания европейского центробанка (ЕЦБ) в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.42 мск курс евро снижался до 1,2157 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2165 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,47 с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08% — до 90,21 пункта.

Курс евро снижается после публикации в понедельник статданных по Германии, согласно которым объем производственных заказов в стране в апреле снизился на 0,2% против увеличения на 3,9% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1%. Фондовые биржи Европы в основном снижаются на статданных по Германии

Инвесторы находятся в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), решения которого могут отразиться на динамике евро. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.

По словам аналитиков MUFG Bank, которые приводит газета Wall Street Journal, ЕЦБ, вероятно, даст сигнал на заседании в четверг о том, что покупка облигаций в связи с пандемией будет продолжаться на текущем уровне, что приведет к небольшому снижению курса евро.