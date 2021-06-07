МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в понедельник торгуется недалеко от уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро на умеренно негативном внешнем фоне, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.29 мск рос на 1 копейку — до 72,81 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 88,51 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,85% — до 71,28 доллара за баррель.

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно, ведущие европейские биржи — в основном торгуются в символическом минусе, фьючерсы на основные индексы США теряют до 0,51%.

БОКОВИК

Рубль незначительно меняется к доллару и евро, не находя драйверов для направленного движения.

Банк России в пятницу, 11 июня, проведет заседание, на котором примет решение по ключевой ставке, а днем ранее заседание проведет Европейский центральный банк.

Эксперты ожидают, что европейский регулятор оставит денежно-кредитную политику без изменений, а российский поднимет ставку.

"Рынком серьезно не рассматривается вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне. Инфляция в стране продолжает находиться на повышенных уровнях, а, как показывает аналитика ЦБ, инфляционные ожидания в мае остаются повышенными, хоть и снизившись с апрельских 11,9% до 11,3%. Более того, ценовые ожидания предприятий выросли с 24,9% до 26,7%", — отмечает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

Что касается реакции рынка ОФЗ на очередное вероятное ужесточение монетарных условий, то Ольга Николаева из ITI Capital ожидает, что она окажется минимальной, так как данный факт уже с лихвой заложен в доходности коротких гособлигаций. Евро снижается к доллару на статданных Германии

На этой неделе американская статистика останется в центре внимания — в четверг ожидается публикация майского индекса потребительских цен, замечает Пономарева. Ускорение инфляции в Штатах выше ожиданий может вновь ослабить спрос на риск, что негативно для рубля, указывает она.

"Геополитический фон для российских активов остается позитивным — рынок продолжает ждать встречу президентов РФ и США, которая должна состояться 16 июня. Несмотря на то, что представители российской стороны неоднократно отмечали, что перезагрузки отношений не ожидается, инвесторы позитивно воспринимают стремление США к "стабилизации отношений" двух стран. Дополнительно российские активы поддерживает и ралли на нефтяном рынке", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

На этой неделе основные факторы для рубля останутся неизменными: внешние факторы плюс дивидендные потоки, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест". Эксперт допускает, что рубль останется вблизи 73-73,5 рубля за доллар.

На этом фоне курс пары доллар-рубль может остаться на достигнутых уровнях, впрочем, возвращение выше 73 рублей за американскую валюту остается довольно вероятным, считает Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Как и на прошлой неделе основное движение курса ожидается на конец недели — после выхода американских ценовых данных в четверг, добавляет она.