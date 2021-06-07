МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,15 копейки — до 88,653 рубля, курс доллара — на 34,27 копейки, до 72,9294 рубля, следует из данных Банка России. Цены на нефть усиливают коррекционное снижение

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 23,4 копейки, составив 80,005 рубля.