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2021
https://1prime.ru/Forex/20210607/833872646.html
Официальный курс евро на вторник снизился до 88,65 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,15 копейки — до 88,653 рубля, курс доллара — на 34,27 копейки, до 72,9294 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 07.06.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 10,15 копейки — до 88,653 рубля, курс доллара — на 34,27 копейки, до 72,9294 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 23,4 копейки, составив 80,005 рубля.