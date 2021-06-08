МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина во вторник утром снижается более чем на 9% на фоне новостей из США, связанных с криптовалютой, свидетельствуют данные торгов. США вернули часть выкупа, заплаченного Colonial Pipeline хакерам

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 8.18 мск падал в цене на 9,44%, до 32,86 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,43%, до 32,89 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее ФБР США сообщило, что властям удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в биткоинах из-за атаки на Colonial Pipeline. Отмечается, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, власти США планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты, в частности биткоина, в рамках борьбы с программами-вымогателями. Эти правила будут будут в основном сосредоточены на снижении анонимности транзакций, включающих в себя критовалюту, что может привести к уменьшению количества этих транзакций.