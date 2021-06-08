МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс рубля слабо снижается к доллару и мало меняется к евро, несмотря на теряющую в стоимости нефть, поддержку рублю оказывает ожидание решения Банка России по ключевой ставке, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.47 мск рос на 9 копеек — до 72,9 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,79 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,69% — до 71 доллара за баррель.

Для российской валюты внешний фон во вторник складывается нейтрально, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Аналитик ожидает, что в течение дня рубль останется ниже отметки 73 рублей за доллар.

"По данным Росстата, инфляция за май составила 0,74% при ожиданиях 0,6%, а в годовом выражении повысилась до 6,02% при ожиданиях 5,8%, что является максимальным значением за пять лет. Продовольственная инфляция ускорилась до 7,4% с 6,55% в апреле. Таким образом, вопрос об изменении ставки ЦБ РФ на заседании пятницы снимается с повестки дня", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Доллар дорожает к евро и иене в ожидании статданных по инфляции в США

Он добавил, что рынку остаётся только гадать о размере шага, но ускорение инфляции в мае больше говорит в пользу повышения на 50 базисных пунктов, хотя находятся некоторые смелые прогнозисты, которые говорят о 75 базисных пунктах, или даже сразу на 1 процентный пункт, что было бы вполне логично.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что решение ЦБ о повышении ставки на 0,5 процентного пункта уже заложено в цены рубля и ОФЗ; других же драйверов роста российской валюты пока нет.