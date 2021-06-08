МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 10,38 копейки, составив 72,8256 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 72,9294 рубля за доллар.