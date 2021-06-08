МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки — до 88,6433 рубля, курс доллара — на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,83 рубля

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,14 копейки, составив 79,9436 рубля.