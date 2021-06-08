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2021
https://1prime.ru/Forex/20210608/833880651.html
Официальный курс евро на среду снизился до 88,64 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки — до 88,6433 рубля, курс доллара — на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 08.06.2021
цб рф, евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,97 копейки — до 88,6433 рубля, курс доллара — на 10,38 копейки, до 72,8256 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 6,14 копейки, составив 79,9436 рубля.