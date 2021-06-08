МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник днем после публикации статданных по Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск курс евро снижался до 1,2174 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,44 с уровня прошлого закрытия в 109,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 90,10 пункта.

Курс евро снижается во вторник днем после выхода ряда макроэкономических данных по Германии. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в апреле снизился на 1% по отношению к марту. Аналитики же ждали роста показателя на 0,5%.

По словам старшего экономиста Commerzbank Ральфа Сольвина (Ralph Solveen), которые приводит газета Wall Street Journal, промпроизводство Германии упало на 1%, поскольку производство и строительство по-прежнему сдерживаются нехваткой материалов. Официальный курс евро на среду снизился до 88,64 рубля

Инвесторы также оценивают индекс доверия инвесторов к экономике Германии, который в июне снизился до 79,8 пункта с 84,4 пункта в мае. При этом аналитики ожидали роста индикатора до 86 пунктов.

Кроме того, трейдеры ожидают заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), решения по итогам которого могут отразиться на динамике евро. Ранее ЕЦБ заявлял, что планирует оставить без изменений параметры специальной программы покупки активов до конца марта 2022 года.