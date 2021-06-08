МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля укрепляется к доллару и евро перед решением Банка России по ключевой ставке, которое будет озвучено в пятницу, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.37 мск снижался на 41 копейку — до 72,4 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 88,23 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,56% — до 71,09 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОЧУВСТВОВАЛ СИЛУ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ЦБ

Курс отечественной валюты после слабой динамики на утренних торгах в парах с долларом и евро перешел к заметному укреплению.

При этом валюты развивающихся стран демонстрируют разнонаправленную динамику.

К текущему моменту тайский бат к доллару снижается на 0,02%, южноафриканский ранд — на 0,55%, индийская рупия — на 0,11%, малайзийский ринггит растет на 0,23%, турецкая лира – на 0,37%, а мексиканский песо — на 0,02%.

Рубль является лидером снижения волатильности с начала года: показатель сократился на 27,5%, подсчитали аналитики "Открытие Брокер". Дефицит торгового баланса США в апреле снизился сильнее прогноза

Они предполагают, что валютный рынок закладывается на очень спокойное, сонное лето с точки зрения волатильности курсов. "Это подразумевает, что в конце августа Джером Пауэлл, выступая в Джексон-Хоуле, намекнет на объявления о сворачивании стимулов в конце текущего года. До этого моменты никаких ключевых событий (глобальный – ред.) рынок не видит", — добавляют они.

Стоимость нефти показывает негативную динамику, но по-прежнему остается недалеко от уровня в 71 доллар за баррель Brent.

Эксперты ожидают, что Банк России на заседании 11 июня повысит ставку, вопрос остается только, каков будет шаг повышения.

Повышение ставки на ближайшем заседании ЦБ неизбежно, уверены аналитики Райффайзенбанка.

"Помимо высокого уровня фактической инфляции опережающие индикаторы, которые, по нашему мнению, могут рассматриваться ЦБ, также закрепились в "тревожной зоне". Так, в рамках ПМЭФ Эльвира Набиуллина отмечала, что инфляция, разогнанная временными факторами, начинает приобретать устойчивый характер, что определенно подтверждается майскими данными. Также на ПМЭФ первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила о том, что выбор на ближайшем заседании ЦБ будет стоять, скорее, между повышением на 25 и 50 базовых пунктов", — отмечают они.

Более значительное повышение ставок в РФ – еще один фактор поддержки для рубля через керри-эффекты, указывает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвест".

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую негативную динамику: индекс гособлигаций RGBI снижается восьмую сессию подряд, в очередной раз обновив двухмесячный минимум, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ

Рубль нашел в себе силы развить восходящее движение, однако пока оно носит неустойчивый характер, считает Бабин. Доллар приблизился к сильной области поддержки 72,5–72,65 рубля и пытается от нее отскочить, тем не менее, в случае дальнейшего улучшения внешнего фона мы можем увидеть пробой уровня 72,5 рубля с ближайшей целью в районе 72 рублей, прогнозирует он.

Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург" ожидает, что курс USD/RUB останется преимущественно на текущих уровнях до четверга, когда ожидается публикация ИПЦ в США за май.