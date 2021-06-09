МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск курс евро рос до 1,2179 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2171 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,48 с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 90,09 пункта.

На рынке американской валюты в среду утром наблюдается слабая динамика. Инвесторы находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг днем. По оценке аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года. Биржи АТР в основном снижаются

По словам аналитиков NAB, которые приводит газета Wall Street Journal, рынки, вероятно, опасаются, что данные по индексу потребительских цен в США удивят ростом, но если увеличение показателя снова будет вызвано временными факторами, то этого вряд ли будет достаточно, чтобы изменить "мягкую" позицию Федрезерва США.

Еще одним важным событием для рынков остается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг. Аналитики не ожидают изменения параметров монетарной политики центробанка.