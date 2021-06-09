МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля подрастает и к доллару, и к евро на дорожающей нефти и в ожидании решения о величине ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.47 мск снижается на 9 копеек, до 72,21 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 88,01 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время повышается на 0,7%, до 71 доллара за баррель.

Среди факторов повышения спроса на рубль Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка отмечает рост цен на нефть и пересмотр ожиданий величины ключевой ставки ЦБ РФ. Рост доходности рублевых активов на фоне сохранения мягкой монетарной политики ФРС и ЕЦБ выступает позитивным фактором для национальной валюты, добавляет он, и ожидает укрепления рубля к уровню 72 рублей за доллар.

"Сырьевые контракты торгуются в плюсе… Азиатские (фондовые — ред.) индексы демонстрируют разнонаправленную динамику, но в Китае рынок растёт", — в свою очередь отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Эксперт также ждет укрепления рубля до 72 рублей за доллар. В России будет введен цифровой налог для зарубежных компаний

"Сейчас в котировки рубля закладывается повышение ключевой ставки Банка России. Причем сейчас базовым вариантом является ее повышение сразу на 0,5 процентных, но не исключен и вариант повышения на 0,75 п.п. Скорее всего, регулятор повысит ставку и в июле. Причиной ужесточения денежно-кредитной политики является рост инфляции выше 6%", — говорит Алексей Антонов из компании "Алор брокер".