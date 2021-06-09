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2021
https://1prime.ru/Forex/20210609/833886690.html
Доллар оказался ниже 72 рублей впервые с прошлого июля
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Курс рубля усилил рост в парах с долларом и евро на основной валютной сессии, американская валюта опустилась ниже 72 рублей, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 09.06.2021
курсы валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост в парах с долларом и евро на основной валютной сессии, американская валюта опустилась ниже 72 рублей, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи.
На 10.46 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 72,14 рубля, а несколькими минутами ранее он опускался до 71,98 рубля. Курс евро теряет 17 копеек, достигая 87,87 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 72,52 доллара за баррель.
Рубль начал укрепление с самого начала сегодняшних утренних торгов. По мнению экспертов, росту курса нацвалюты благоприятствуют как дорожающая нефть, так и ожидания увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу.