МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост в парах с долларом и евро на основной валютной сессии, американская валюта опустилась ниже 72 рублей, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи. Рубль слабо укрепляется на утренних торгах

На 10.46 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижается на 16 копеек, до 72,14 рубля, а несколькими минутами ранее он опускался до 71,98 рубля. Курс евро теряет 17 копеек, достигая 87,87 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 72,52 доллара за баррель.

Рубль начал укрепление с самого начала сегодняшних утренних торгов. По мнению экспертов, росту курса нацвалюты благоприятствуют как дорожающая нефть, так и ожидания увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу.