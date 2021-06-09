МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды снизился на 74,27 копейки, составив 72,0829 рубля, свидетельствуют данные биржи. Фондовые биржи Европы колеблются в ожидании заседания ЕЦБ

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 72,8256 рубля за доллар.