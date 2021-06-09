Евро дорожает к доллару после публикации торгового баланса Германии
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс евро в среду днем растет после публикации статданных по торговому балансу Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.03 мск курс евро рос до 1,2189 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2171 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,47 иены с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 90,03 пункта.
Курс евро к доллару растет в среду днем после публикации статданных по торговому балансу Германии, а также по экспорту и импорту страны. Так, профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле увеличился до 15,9 миллиарда евро с 14 миллиардов в марте. При этом аналитики ожидали роста показателя до 16,3 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из страны в апреле увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт в указанном периоде снизился на 1,7% по сравнению с мартом.
"Сейчас показатели демонстрируют, что профицит с поправкой на сезонные колебания в Германии стабилизируется на более низком уровне, но это еще слишком рано утверждать", — сказали газете Wall Street Journal экономисты Pantheon.
Инвесторы также находятся в ожидании статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг днем. Аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в стране по итогам мая до 4,7% с 4,2% месяцем ранее, при этом апрельский показатель уже был рекордным с сентября 2008 года.
Еще одним важным событием на этой неделе остается заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг, 10 июня. Аналитики не ожидают изменения параметров монетарной политики центробанка.
https://1prime.ru/Forex/20210609/833888349.html