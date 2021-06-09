МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российскую валюту, укрепившуюся в среду до 72 рублей за доллар, поддерживают высокие цены на нефть, но потенциал дальнейшего повышения рубля может быть сдержан ожидаемой макростатистикой США, заявил РИА Новости инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Курс рубля усилил рост в парах с долларом и евро на основной валютной сессии, американская валюта опустилась ниже 72 рублей, впервые с 28 июля, следует из данных Московской биржи. На 12.21 мск среды курс доллара расчетами "завтра" снижается на 13 копеек, до 72,17 рубля, при этом ранее он опускался до 71,98 рубля. Курс евро теряет 8 копеек, достигая 87,96 рубля.

"Ключевых факторов поддержки у рубля сейчас два – это рост цен на нефть и сокращение геополитического дисконта по мере приближения саммита президентов России и США", — говорит эксперт.

Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA) накануне улучшило свои прогнозы по среднегодовой цене нефти в этом году с 62,3 до 65,2 долларов за баррель, при этом на рынке появились сомнения в том, что иранская нефть вернется на мировой рынке в обозримой перспективе. В свете этого котировки Brent направились в направлении 73 долларов за баррель.

Росту курса нацвалюты благоприятствуют как дорожающая нефть, так и ожидания увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу. "По нашему мнению, при сохранении текущих уровней в нефти краткосрочно российская валюта может продолжить укрепление, доллар может "полегчать" до 71,5 рубля, евро — до отметки 87,5 рубля", — считает Бахтин. Средневзвешенный курс доллара снизился до 72,08 рубля

Несмотря на то, что рост ключевой ставки является позитивным трендом для курса рубля, потенциал укрепления российской валюты может быть сдержан неустойчивостью общих рыночных настроений, продолжает собеседник агентства.

"К примеру, локальная волна охлаждения риск-аппетитов может быть вызвана завтрашней публикацией данных по росту потребительских цен в мае в США, сохранение высоких уровней инфляции может усилить на рынках ожидания досрочного сворачивания стимулов в США. Причем усиление доллара в таком случае способно оказать давление на другой фактор рублевой поддержки – нефтяные цены", — добавил он.