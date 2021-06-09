МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,19 копейки — до 87,8114 рубля, курс доллара — на 74,27 копейки, до 72,0829 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 78,3 копейки, составив 79,1607 рубля.