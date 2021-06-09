2021-06-09T14:16:17+03:00
2021-06-09T14:16:17+03:00
2021-06-09T14:16:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210609/833889308.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 83 копейки
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,19 копейки — до 87,8114 рубля, курс доллара — на 74,27 копейки, до 72,0829 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 09.06.2021
евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,19 копейки — до 87,8114 рубля, курс доллара — на 74,27 копейки, до 72,0829 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 78,3 копейки, составив 79,1607 рубля.