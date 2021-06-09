2021-06-09T14:25:27+03:00
2021-06-09T14:25:27+03:00
2021-06-09T14:25:27+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210609/833889386.html
Реальный эффективный курс рубля вырос с января по май
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 1,4%, причём только в мае — на 1,8%,... ПРАЙМ, 09.06.2021
рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 1,4%, причём только в мае — на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем, к евро — на 1,3%.
Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8%, к евро — на 1%.