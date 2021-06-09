МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-мае вырос на 1,4%, причём только в мае — на 1,8%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем, к евро — на 1,3%.

Номинальный курс рубля к доллару в мае вырос на 2,8%, к евро — на 1%.