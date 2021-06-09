МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам усилил темпы снижения в среду вечером, инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка и публикации статистики по инфляции в США в четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.09 мск курс евро рос до 1,2208 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2171 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,36 иены с уровня прошлого закрытия в 109,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 89,88 пункта. Утром и днем индекс снижался в пределах 0,05%.

В среду инвесторы валютного рынка не ожидают важных событий, внимание участников торгов сохраняется на заседании ЕЦБ и статистике по годовой инфляции в США за май.

Трейдеры не ожидают изменения параметров монетарной политики от ЕЦБ. "На евро в целом не будет влияния, если Европейский центральный банк будет избегать обсуждений о снижении количественного смягчения на заседании в четверг", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.

При этом эксперты полагают, что годовая инфляция в США продолжит ускоряться в мае. Если в апреле потребительские цены в стране выросли на рекордные с 2008 года 4,2%, то аналитики прогнозируют показатель мая на уровне в 4,7%. Инвесторы оценивают, как долго инфляция будет сохраняться на высоком уровне и как на эти данные отреагирует Федеральная резервная система (ФРС) США.

В четверг также будут опубликованы данные о числе первичных заявок на пособие по безработице США. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 5 июня составило 370 тысяч против 385 тысяч неделей ранее.