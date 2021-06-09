МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в среду вечером символически укрепляется против американской валюты и снижается к евро, растеряв практически весь дневной рост, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.16 мск снижается на 3 копейки, до 72,27 рубля, курс евро рос на 5 копеек, до 88,09 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,19% — до 72,36 доллара за баррель.

ПОДДЕРЖКА РУБЛЯ

В начале основной торговой сессии доллар протестировал вниз отметку в 72 рубля впервые с 28 июля прошлого года, однако вернулся на уровни выше этой отметки.

Российской валюте продолжают оказывать поддержку ожидаемое рынком повышение процентных ставок и высокие цены на сырьевом рынке.

"Наблюдаемое укрепление рубля связано с ожиданиями отсутствия нового обострения отношений с США на фоне нейтральной новостной повестки, позитивных впечатлений от ПМЭФ и подготовки к предстоящей встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Высокие данные по инфляции, которая по итогам мая достигла уровня 6% год к году, утвердили рынки в том, что процентные ставки в России будут лишь расти, а потому привлекательность вложений в российскую валюту и российские активы со стороны нерезидентов возрастают", — говорит старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

По его мнению, небольшую поддержку рублю оказывают и высокие цены на сырьевом рынке, о чем свидетельствует наблюдаемое укрепление сырьевых валют на фоне стабильного индекса валют развивающихся стран и стабильного индекса доллара.

"В данный момент курс рубля поддерживают два важнейших фактора: геополитика и ситуация на рынке энергоресурсов. Так, геополитические риски снижаются перед встречей президентов Путина и Байдена в Женеве 16 июня, по результатам которой, исходя из ожиданий инвесторов, возможно снижение напряженности между двумя странами. Помимо этого, нефть впервые за два года превысила отметку в 72 доллара за баррель после заявлений ОПЕК+ о том, что спрос на "черное золото" продолжает ускоренное восстановление, даже несмотря на потенциальное снятие санкций с Ирана в рамках возвращения к Тегеранской ядерной сделке 2015 года", — говорит аналитик ГК "Финам" Андрей Маслов.

ПРОГНОЗ

До окончания двусторонней встречи лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина риски обострения отношений остаются, но высокие ставки на российском долговом рынке эти риски перевешивают. Следующий важный уровень сопротивления для рубля — 70,5 рубля за доллар, говорит Петроневич.

"На конец года мы ожидаем укрепление курса рубля до отметки 77,4 рубля за бивалютную корзину по сравнению с текущим уровнем около 79,3 рубля. При этом курс доллара может остаться вблизи текущих уровней вследствие подорожания доллара на мировом рынке на фоне ускорения роста экономики и прекращения масштабной финансовой поддержки населения со стороны американского правительства. Сейчас доллар торгуется вблизи своих пятилетних минимумов. При этом мы ожидаем заметное — до уровня 83,6 — укрепление рубля по отношению к евро", — добавил он.

В случае отсутствия новых негативных шоков, связанных с пандемией коронавируса в мире или геополитикой, российская валюта потенциально сможет пробить вниз уровень в 70 рублей за доллар, считает Маслов.

"Во многом этому может поспособствовать восстановление спроса на топливо на фоне снятия ограничений в Европе и США. Однако, скорее всего, ускоренных темпов восстановления рынка энергоресурсов стоит ожидать после завершения четвертой волны коронавируса в Индии и Бразилии, что в положительном сценарии может произойти скорее ближе к концу 2021 года. Также стоит отметить и нормализацию ДКП ЦБ РФ, в то время как в США и Европе центральные банки продолжат ультрамягкую ДКП, сдерживающую рост национальных валют. Таким образом, мы полагаем, что к осени курс рубля будет колебаться в коридоре 69-73 по отношению к доллару и 85-88 по отношению к евро", — отметил он.