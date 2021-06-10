МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг продолжает укрепляться и к доллару, и к евро в ожидании решения Банка России о величине ключевой ставки, следует из динамики торгов на Московской бирже. Доллар дорожает к евро

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.57 мск четверга снижается на 9 копеек, до 72,21 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 87,89 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,47%, до 71,88 доллара за баррель.

"В котировки рубля продолжает закладываться ожидания агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. Однако хотим предостеречь от среднесрочной покупки рубля против доллара или евро. На рынке ОФЗ идет уверенная распродажа, что говорит о непривлекательности бондов Минфина в том числе и для нерезидентов. Поэтому повышение ставки ЦБ вряд ли будет способствовать наращиванию операций carry trade", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Аналитики ждут очередного повышения ключевой ставки Банка России

Впрочем, рубль имеет еще возможность укрепиться на процент-другой, но вряд ли больше, добавляет он. Рубль вполне способен продолжить укрепление, что он и делает на утренних торгах, согласен и Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Сегодня с утра цены на нефть умеренно снижаются. В то же время поддержку рублю и валютам развивающихся рынков оказывает ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов ФРС. Доходность UST-10 (десятилетних гособлигаций США – ред.) вчера снизилась 1,49% (минус 4 базовых пункта к понедельнику). Сегодня ожидаем, что рубль останется ближе к нижней границе диапазона 72–73 за доллар", — поясняет Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.