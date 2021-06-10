МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 11,45 копейки, составив 72,1974 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 72,0829 рубля за доллар.