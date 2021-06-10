2021-06-10T11:45:00+03:00
2021-06-10T11:45:41+03:00
2021-06-10T11:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210610/833897053.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 72,2 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга... ПРАЙМ, 10.06.2021
доллар, валюта, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83232/75/832327593.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83232/75/832327593.jpg
https://1prime.ru/images/83232/75/832327590.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83232/75/832327590.jpg
https://1prime.ru/images/83232/75/832327587.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83232/75/832327587.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 11,45 копейки, составив 72,1974 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В среду средневзвешенный курс доллара составлял 72,0829 рубля за доллар.