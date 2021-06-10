МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ в мае начал приводить фактическую структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, конвертировав часть долларов и фунтов стерлингов в китайские юани и евро, говорится в сообщении министерства. Объем ФНБ в мае вырос на 113 миллиардов рублей

"В мае 2021 г. в целях приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре средств Фонда в разрешенной иностранной валюте и золоте средства ФНБ в сумме 4 001,0 млн. долл. США и 858,2 млн. фунтов стерлингов конвертированы в 33 316,0 млн. китайских юаней, 1 000,2 млн. долл. США и 214,6 млн. фунтов стерлингов – в 1 067,1 млн. евро", — говорится в сообщении.

Таким образом, на 1 июня на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 34,843 миллиарда долларов, 35,742 миллиарда евро, 7,479 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 143,881 миллиарда китайских юаней и 263,8 миллиона рублей.

Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.