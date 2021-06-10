МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки — до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,08 копейки, составив 79,2215 рубля.