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2021
https://1prime.ru/Forex/20210610/833899521.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 87,81 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки — до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля, следует из... ПРАЙМ, 10.06.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,49 копейки — до 87,8065 рубля, курс доллара вырос на 11,45 копейки, до 72,1974 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,08 копейки, составив 79,2215 рубля.