МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг укрепляется к основным инвалютам в ожидании заседаний Европейского центробанка (ЕЦБ) в четверг и Банка России в пятницу, а также макростатистики из США, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.53 мск четверга снижается на 10 копеек, до 72,21 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 87,85 рубля. Фондовые биржи Европы колеблются в ожидании заседания ЕЦБ

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет при этом на 0,17%, до 72,34 доллара за баррель.

В ОЖИДАНИИ РОСТА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ

Опрошенные РИА Новости аналитики сходятся во мнении, что Банк России из-за разогнавшейся до максимума с 2016 года инфляции в пятницу сделает выбор в пользу резкого повышения ключевой ставки — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Так, котировки ОФЗ вновь опустились на недавние минимумы текущего года, отмечает Дмитрий Ибрагимов из компании "Универ сбережения".

Распродажи в рублевых облигациях были вызваны неожиданно "плохими" данными инфляции: в мае рост потребительских цен составил 0,75% и 6,02% в годовом выражении, такие данные изменили ожидания участников рынка относительно дальнейшей динамики инфляции и действий Банка России, указывает он.

"Очевидно, что в эту пятницу регулятору придется принять решение о подъеме ставки сразу по меньшей мере на 50 базисных пунктов. Более того, вполне вероятно дальнейшее повышение ставки до конца года еще на 25-50 базисных пунктов. Вплоть до 6% — верхней границы диапазона нейтральной ставки. А в случае дальнейшего ускорения инфляции не исключен подъем ставки выше этого уровня, то есть переход к жесткой денежной кредитной политике", — прогнозирует аналитик.

"Вместе с тем, агрессивные продажи в длинных ОФЗ явно чрезмерны в предположении, что Банк России будет ужесточать денежно-кредитные условия для сдерживания инфляции. А это предсказуемо влияет на будущие ставки и позитивно для рубля, что мы сейчас и наблюдаем", — добавляет он.

Сегодня же состоится заседание ЕЦБ, которое, впрочем, не должно существенно удивить рынок – представители регулятора в последнее время особо ясно давали понять, что пока программа покупки активов сворачиваться не будет, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". В то же время инфляция в еврозоне тоже превысила цель ЕЦБ, и рынок будет следить за риторикой регулятора и любыми сигналами о дальнейших перспективах программы, добавляет она.

Доллар глобально продолжает сегодня консолидироваться, выжидая статистику из США, в свою очередь указывает Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста". В таких условиях курс рубля также вряд ли покажет существенные изменения, выжидая прояснение глобальных трендов, полагает он.

ПРОГНОЗЫ

Фон для российских активов остается в целом положительным – выросший спрос на риск, высокие нефтяные цены и благоприятная внешнеполитическая обстановка продолжают оказывать им поддержку, считает Пономарева.

"В этот четверг для рубля, как и для других рисковых активов, главным событием станет публикация ценовой статистики в США (15.30 мск). До этого инвесторы, вероятно, займут выжидательную позицию, и мы ожидаем, что движение курса до публикации данных будет ограниченным", — прогнозирует она.

Пара "доллар-рубль" в четверг будет находиться в диапазоне 72-72,5 рубля, считает Полевой.