МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу стабилен против доллара и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. "АвтоВАЗ" рассказал, когда возобновят выпуск моделей Granta и Niva Legend

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 1 копейку – до 71,78 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,49 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4% — до 72,2 доллара за баррель.