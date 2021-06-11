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2021
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Рубль в начале торгов стабилен против доллара и слабеет к евро
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Рубль утром в пятницу стабилен против доллара и снижается к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 1 копейку – до 71,78... ПРАЙМ, 11.06.2021
банк россии, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу стабилен против доллара и снижается к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 1 копейку – до 71,78 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,49 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4% — до 72,2 доллара за баррель.