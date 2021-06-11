МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс доллара торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам в пятницу утром, инвесторы оценивают статданные по инфляции в США, а также результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 мск курс евро рос до 1,2188 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,39 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,10%, до 89,99 пункта.

В пятницу утром доллар торгуется разнонаправленно к основным мировым валютам после выхода днем ранее статданных по индексу потребительских цен в США. Так, годовая инфляция в стране в мае ускорилась до рекордных с августа 2008 года 5% при прогнозе в 4,7%. Месячная инфляция составила 0,6%, хотя ожидалось замедление до 0,4%. По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная — 0,8%. Фондовые биржи Азии в основном растут вслед за рынками США

По мнению аналитиков DailyFX, которое приводит газета Wall Street Journal, участники рынка, вероятно, рассматривали более высокие, чем ожидалось, показатели индекса потребительских цен как признак экономической стабильности и ожидали, что они будут "временными", в соответствии с прогнозами ФРС.

Инвесторы также продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ. Так, регулятор оставил без изменений базовую ставку и параметры программы покупки активов. При этом Центробанк ощутимо повысил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год, отметив, что ожидает серьезного ускорения экономического роста в еврозоне во второй половине текущего года.