МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля в четверг продолжает укрепляться к доллару и слабо снижается к евро в ожидании участниками рынка решения Банка России по ключевой ставке, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.50 мск четверга снижался на 5 копеек — до 71,72 рубля, курс евро рос на 6 копеек, до 87,39 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,04% — до 72,49 доллара за баррель.

"Рубль в паре с долларом вчера ушел под отметку 72, где остается и сейчас. Не исключено дальнейшее небольшое усиление позиций российской валюты, но в силу рубля мы не верим. Платежный баланс России ухудшается и продолжит это делать в ближайшие месяцы из-за открытия туристического сезона", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

У консервативных инвесторов есть еще время для наращивания позиций по валютным активам, считает он. Биткоин в пятницу продолжит колебаться около $36 тысяч, полагает эксперт

Рубль продолжает укрепляться на ожиданиях роста ключевой ставки ЦБ РФ, дорогая нефть выступает дополнительным фактором, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". На фоне очередной попытки Brent подняться до 73 долларов за баррель курс доллара снижался до 71,7 рубля, впрочем, к вечеру четверга нефть немного откатилась, но рубль остался вблизи своих максимальных значений, указывает он.

"В пятницу возможна традиционная коррекция по итогам недели. Впрочем, многое определится риторикой ЦБ РФ и шагом повышения ставки. Перспектива дальнейшего роста доходности рубля может стать препятствием для какой-либо значимой коррекции перекупленности российской валюты. В техническом плане, закрытие дня ниже 72 рублей за доллар усиливает вероятность движения к отметке 70 рублей и даже к 68,5 рубля. В случае коррекции курс пары доллар-рубль может подняться до 73-73,5 рубля", — говорит аналитик.