МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 51,77 копейки, составив 71,6797 рубля, свидетельствуют данные биржи. Биржи Азии закрылись разнонаправленно на фоне статданных из США

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 72,1974 рубля за доллар.