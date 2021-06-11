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Курс доллара укрепляется к евро и иене в ожидании статданных из США
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Курс доллара укрепляется к другим основным мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.55 мск курс евро снижался до 1,2153... ПРАЙМ, 11.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс доллара укрепляется к другим основным мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.55 мск курс евро снижался до 1,2153 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,53 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,10%, до 90,16 пункта.
Американская валюта дорожает к евро и иене в пятницу днем. Инвесторы ожидают публикацию предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июне поднялся до 84 пунктов с уровня мая в 82,9 пункта.
Кроме того, по словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, евро, вероятно, продолжит снижаться к доллару в ближайшей перспективе из-за отсутствия четких сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно сроков свертывания стимулов. На следующей неделе состоится заседание ФРС.