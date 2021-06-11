МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс доллара укрепляется к другим основным мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск курс евро снижался до 1,2153 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2169 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,53 иены с уровня прошлого закрытия в 109,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,10%, до 90,16 пункта. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут в ожидании статданных

Американская валюта дорожает к евро и иене в пятницу днем. Инвесторы ожидают публикацию предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в июне поднялся до 84 пунктов с уровня мая в 82,9 пункта.

Кроме того, по словам аналитиков Commerzbank, которые приводит газета Wall Street Journal, евро, вероятно, продолжит снижаться к доллару в ближайшей перспективе из-за отсутствия четких сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно сроков свертывания стимулов. На следующей неделе состоится заседание ФРС.