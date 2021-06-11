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2021
https://1prime.ru/Forex/20210611/833909505.html
Рубль усилил рост после решения Банка России по ключевой ставке
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Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил рост, следует из данных... ПРАЙМ, 11.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил рост, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,04 рубля. Евро на сообщениях падал до 87 рублей впервые с 17 марта.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.
Кроме того, регулятор считает, что баланс рисков в РФ значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях.