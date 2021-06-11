МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Рубль вначале спокойно отреагировал на ожидаемое решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 5,5% годовых, после чего на комментариях регулятора слегка усилил рост, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.48 мск снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 87,04 рубля. Евро на сообщениях падал до 87 рублей впервые с 17 марта. Банк России повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года.

Кроме того, регулятор считает, что баланс рисков в РФ значимо сместился в сторону проинфляционных. Банк России ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях.