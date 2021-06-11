МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером демонстрирует разнонаправленную динамику относительно основных мировых валют — снижается против доллара, но растет против евро — после решения ЦБ РФ о новом увеличении ключевой ставки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.22 мск растет на 30 копеек, до 72,07 рубля, курс евро снижается на 16 копеек, до 87,17 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 72,94 доллара за баррель, а минутами ранее превышал 73 доллара.

ФАКТОР ПЯТНИЦЫ

Ключевым событием для российского рынка стало заседание совета директоров Банка России ранее в пятницу. Как и прогнозировали эксперты, из-за разогнавшейся до максимума с 2016 года инфляции регулятор сделал выбор в пользу повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.

Комментируя решение, регулятор отметил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели в 4%, и это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Эксперты ранее уже отмечали, что российская валюта за последние дни с лихвой успела отыграть ожидаемое ужесточение политики ЦБ РФ, поэтому фактическое решение регулятора не сулило заметной поддержки рублю. Впрочем, сразу после объявления решения ЦБ курс рубля продемонстрировал краткосрочный всплеск к доллару, но затем стал корректироваться.

"Ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты на среднесрочном горизонте. Тем не менее рубль вслед за кратковременным восходящим импульсом просел в рамках коррекции, в основном на фиксации позиций по факту ожидаемого события, а также из-за ухудшения внешнего фона, в первую очередь активного роста доллара к основным валютам", — объясняет эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, воздействие может оказывать фактор пятницы, продолжает эксперт. "С учетом относительно низких котировок доллара и евро к рублю многие инвесторы могут восстановить или нарастить позицию в инвалюте перед выходными, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Если этого не произойдет, в понедельник рубль может продолжить расти даже на нейтральном внешнем фоне", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Жесткая политика ЦБ РФ вкупе с сохраняющими шансами на использование ФНБ продолжит оказывать поддержку курсу рубля за счет керри-эффектов, особенно если волатильность продолжит снижаться, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-Инвест".

"Мы сохраняем прогноз курса 72-73 рубля за доллар на конец года, допуская повышенную волатильность в летние месяцы из-за сезона дивидендов и возможного открытия ряда туристических направлений", — добавил он.