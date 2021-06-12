МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Согласно опросу портала SuperJob, 65% россиян не готовы полностью отказаться от использования наличных денег. За год число сторонников отказа от наличных выросло на 6 процентных пунктов, до 18% (в 2020-м эту идею поддерживали 12% респондентов).

Объясняя свое использование наличных, опрошенные рассказали, что денежные купюры "держать в руках гораздо приятнее", что наличные "дают свободу", а счет в банке "легко контролировать, отслеживать и блокировать".

Напротив, те, кто предпочел бы отказаться от наличных, считают, что оплата картой удобнее и быстрее. 17% участников опроса затруднились с ответом.

Сторонников отказа от наличных немного больше среди мужчин (19%), чем среди женщин (16%). Также эту идею больше поддерживают респонденты с доходом до 30 тысяч рублей в месяц (21%). Среди тех, кто ежемесячно зарабатывает от 50 тысяч рублей — 13%.

Больше всего противников наличных среди молодежи до 24 лет (36%), меньше всего — среди опрошенных в возрасте 35-44 лет (10%).

Отмечается, что данный опрос был проведен 3-5 июня 2021 года в 384 населенных пунктах России. В нем участвовали 1600 респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет.