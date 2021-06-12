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Дерипаска охарактеризовал повышение ключевой ставки ЦБ как "безумие"
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Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки "безумием". Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Я так понял, лоббисты carry-tradings (подход для... ПРАЙМ, 12.06.2021
центробанк, олег дерипаска, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Миллиардер Олег Дерипаска назвал повышение Центробанком ключевой ставки "безумием". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Я так понял, лоббисты carry-tradings (подход для получения прибыли за счет разной величины процентных ставок) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике", — написал бизнесмен.
Как пишет РИА Новости, миллиардер не в первый раз выступает с критикой политики Центробанка. Недавно он заявил, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса", а "ставки слишком высокие, развиваться невозможно". Однако президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, отметил, что регулятор и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.
Напомним, что Банк России 11 июня третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5% процента годовых. Отмечается, что эта мера должна снизить темпы инфляции, укрепить курс рубля и привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.