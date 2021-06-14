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Tesla примет биткоин для оплаты, если валюта будет экологична
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Компания Илона Маска возобновит прием биткоинов в качестве средства оплаты, если способ получения знаменитой криптовалюты станет экологичным, сообщил телеканал 360. "Tesla продала... ПРАЙМ, 14.06.2021
биткоин, tesla, илон маск, новости, рынки, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Компания Илона Маска возобновит прием биткоинов в качестве средства оплаты, если способ получения знаменитой криптовалюты станет экологичным, сообщил телеканал 360.
"Tesla продала только около 10% своих активов, чтобы подтвердить, что вложения компании в Bitcoin можно легко ликвидировать без изменения ситуации на рынке. Когда будет подтверждение разумного (около 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией в будущем, Tesla возобновит работу с биткойнами", — отметил Илон Маск в Twitter.
13 мая Маск разместил в социальной сети сообщение, что его корпорация намерена продать все биткоин-активы. Когда сообщение миллиардера появилось в глобальной сети, стоимость криптовалюты обвалилась и стала равной примерно 45 тысячам долларов.
В феврале текущего года компания предпринимателя предоставила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) информацию о своих вложениях в Bitcoin на полтора миллиарда долларов.