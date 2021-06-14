МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Знаменитая криптовалюта перешла к росту в понедельник и превысила отметку в 36 тысяч долларов, пишет "Коммерсант".

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14 июня биткоин в 03:02 на бирже Binance достиг значения 39189 долларов, отметило издание.

Биткоин торгуется в районе отметки в 39100 долларов, проанализировало сообщение Coinmarketcap российское издание.

Coinmarketcap считает, что криптовалюта выросла на 9%.

Криптовалюта достигла отметки в 65 тысяч долларов в апреле 2021 года. Главные криптовалюты резко подешевели в мае 2021 года, упав на 44-64%.