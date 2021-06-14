2021-06-14T04:49:00+03:00
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2021-06-14T04:49:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210614/833924273.html
Курс биткоина вырос на 10%
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Знаменитая криптовалюта перешла к росту в понедельник и превысила отметку в 36 тысяч долларов, пишет "Коммерсант". 14 июня биткоин в 03:02 на бирже Binance достиг значения 39189... ПРАЙМ, 14.06.2021
сша, маск, биткоин, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Знаменитая криптовалюта перешла к росту в понедельник и превысила отметку в 36 тысяч долларов, пишет "Коммерсант".
14 июня биткоин в 03:02 на бирже Binance достиг значения 39189 долларов, отметило издание.
Биткоин торгуется в районе отметки в 39100 долларов, проанализировало сообщение Coinmarketcap российское издание.
Coinmarketcap считает, что криптовалюта выросла на 9%.
Криптовалюта достигла отметки в 65 тысяч долларов в апреле 2021 года. Главные криптовалюты резко подешевели в мае 2021 года, упав на 44-64%.