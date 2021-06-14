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2021
https://1prime.ru/Forex/20210614/833924632.html
Рубль подрастает к доллару и евро в начале торгов
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Рубль слабо растет к доллару и евро в начале торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника... ПРАЙМ, 14.06.2021
евро, доллар, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Рубль слабо растет к доллару и евро в начале торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск понедельника снижался на 5 копеек — до 72,08 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 87,2 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,41% — до 72,99 доллара за баррель.