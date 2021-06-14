МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 54,67 копейки, составив 72,2264 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 71,6797 рубля за доллар.