МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в понедельник днем после выхода статистики по промпроизводству в еврозоне, трейдеры ожидают очередную встречу Федерзерва США 15-16 июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 мск курс евро рос до 1,2113 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2106 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 109,67 иены с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 90,49 пункта.

Инвесторы обращают внимание на макростатистику по еврозоне, которая превзошла прогнозы аналитиков. Так, рост промпроизводства в регионе в апреле вырос в годовом выражении на 39,3% вместо ожидаемых 37,4%. В апреле к марту показатель поднялся на 0,8%, прогноз предполагал рост на 0,4%. Фондовые индексы Европы растут на фоне макростатистики и удорожания нефти

Очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 15-16 июня. Инвесторы будут следить за тем, какие подсказки по поводу планов возможного изменения параметров монетарной политики даст регулятор.

На текущей неделе будут опубликованы также важные экономические данные по США. Во вторник будет опубликована статистика по промышленному производству и розничным продажам в США в мае.