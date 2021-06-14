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2021
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Цена биткоина поднялась выше $40 тысяч
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Стоимость биткоина резко ускорила рост, преодолев отметку в 40 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по... ПРАЙМ, 14.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина резко ускорила рост, преодолев отметку в 40 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.18 мск рос в цене на 12,7% — до 40,42 тысячи долларов. Пока максимальный уровень за последние сутки составляет 40,5 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 11,9%, до 40,22 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин начал заметный рост в воскресенье вечером. Тогда глава Tesla Илон Маск заявил, что компания вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной.
В мае Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля.