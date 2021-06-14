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2021
https://1prime.ru/Forex/20210614/833927064.html
Курс доллара опускается к мировым валютам перед началом встречи ФРС
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Курс доллара к основным мировым валютам несколько снижается в понедельник вечером, трейдеры ожидают очередное заседание Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию... ПРАЙМ, 14.06.2021
доллар, торги, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам несколько снижается в понедельник вечером, трейдеры ожидают очередное заседание Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.05 мск курс евро рос до 1,212 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2106 доллара за евро; курс доллара к иене поднимался до 109,92 иены с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 90,48 пункта.
Одним из главных событий на неделе ожидается двухдневная июньская встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги заседания будут объявлены в среду. Регулятор опубликует свое решение по ключевой ставке, а также даст прогнозы по основным экономическим показателям. Позднее в тот же день глава регулятора Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.
Курс евро поддерживается сильной макростатистикой. Промпроизводство в еврозоне в апреле выросло на 39,3% в годовом выражении и на 0,8% в месячном, тогда как аналитики ожидали рост на 37,4% и 0,4% соответственно.