МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам несколько снижается в понедельник вечером, трейдеры ожидают очередное заседание Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.05 мск курс евро рос до 1,212 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2106 доллара за евро; курс доллара к иене поднимался до 109,92 иены с уровня прошлого закрытия в 109,65 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 90,48 пункта. Биржи США слабо снижаются перед встречей ФРС

Одним из главных событий на неделе ожидается двухдневная июньская встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги заседания будут объявлены в среду. Регулятор опубликует свое решение по ключевой ставке, а также даст прогнозы по основным экономическим показателям. Позднее в тот же день глава регулятора Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.

Курс евро поддерживается сильной макростатистикой. Промпроизводство в еврозоне в апреле выросло на 39,3% в годовом выражении и на 0,8% в месячном, тогда как аналитики ожидали рост на 37,4% и 0,4% соответственно.