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2021
https://1prime.ru/Forex/20210615/833928859.html
Курс доллара слабо растет к иене
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Курс доллара изменяется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам во вторник утром, в частности, снижаясь к евро и умеренно укрепляясь к иене, в ожидании... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара изменяется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам во вторник утром, в частности, снижаясь к евро и умеренно укрепляясь к иене, в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск курс евро растёт до 1,2125 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2118 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,09 иены с уровня прошлого закрытия в 110,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 90,48 пункта.
Инвесторы находятся в ожидании двухдневного июньского заседания ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду. Регулятор определит дальнейшую величину ключевой (учётной) ставки, а также даст макроэкономические прогнозы. Позднее в тот же день глава Федрезерва Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.
"Еще слишком рано отказываться от доходности казначейских облигаций ФРС США, но устойчивый фон глобального роста и более жесткий поворот со стороны других центральных банков также оправдывают умеренно сниженную оценку доллара", — сказали газете Wall Street Journal аналитики JP Morgan.