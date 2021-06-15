Рубль укрепляется на дорожающей нефти
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром умеренно повышается, отыгрывая нефть, торгующуюся на максимумах более чем за два года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 16 копеек, до 71,94 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,32 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 73,1 доллара за баррель, колеблясь вблизи максимума с апреля 2019 года (73,63 доллара).
"Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть Brent выше 73 долларов за баррель. В ближайшие дни на динамику рубля могут повлиять итоги заседания ФРС, а также встреча президентов США и России. Учитывая эти события, волатильность российской валюты может вырасти. Если ФРС и встреча президентов пройдут в соответствии с ожиданиями рынка, то курс останется в диапазоне 71–73 рубля за доллар с перспективой сползания ближе к нижней границе", — оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
"Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательней, чем по доллару. Так что о каком-то существенному девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть. Пока же этого не происходит. Фьючерсы Brent до сих пор игнорировали любые негативные факторы", — в свою очередь отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".
https://1prime.ru/Forex/20210615/833930950.html