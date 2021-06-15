МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс рубля во вторник утром умеренно повышается, отыгрывая нефть, торгующуюся на максимумах более чем за два года, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций перешел к небольшому снижению по индексу Мосбиржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 16 копеек, до 71,94 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,32 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в то же время повышается на 0,3%, до 73,1 доллара за баррель, колеблясь вблизи максимума с апреля 2019 года (73,63 доллара).

"Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть Brent выше 73 долларов за баррель. В ближайшие дни на динамику рубля могут повлиять итоги заседания ФРС, а также встреча президентов США и России. Учитывая эти события, волатильность российской валюты может вырасти. Если ФРС и встреча президентов пройдут в соответствии с ожиданиями рынка, то курс останется в диапазоне 71–73 рубля за доллар с перспективой сползания ближе к нижней границе", — оценивает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

"Реальные процентные ставки (инфляция за минусом безрисковой доходности) в России сейчас привлекательней, чем по доллару. Так что о каком-то существенному девальвационном импульсе в рубле можно будет говорить лишь при сильном снижении цен на нефть. Пока же этого не происходит. Фьючерсы Brent до сих пор игнорировали любые негативные факторы", — в свою очередь отмечает Василий Карпунин из компании "БКС Мир инвестиций".